Fabbroni: "Napoli obbligato a vincere a Pisa, serve questo piano-gara"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "La questione Serie A-Prefettura si è risolta un po' a tarallucci e vino. C'è stata una situazione che non avrebbe mai trovato una soluzione. Anche il ricorso al TAR era una boutade legale, perché nessun giudice avrebbe preso una decisione contro la prefettura. Oltretutto, il Presidente della Repubblica aveva già fatto sapere di andare alla finale degli Internazionali di Tennis. C'è un cerimoniale da rispettare. Sì è trovata questa soluzione di anticipare il derby di Roma alle 12, che salvaguarda i tifosi. Domenica ci sono tante partite e tanti tifosi in giro per l'Italia.

Politano squalificato, chi gioca? Conte non cambierà, l'ha già detto. Bisogna fare sei punti. I primi tre sono un passaggio obbligato. Non si discute nemmeno. Se si scivola a Pisa, l'ultima partita diventa peggio dello scorso anno. Ci sarebbe solo la paura di aver buttato un'annata intera. Il Pisa non ha niente da perdere, giocherà con scioltezza davanti al suo pubblico l'ultima partita della stagione. Ma il Napoli ha l'obbligo di vincere. Il piano gara dev'essere aggressione sin da subito e chiudere la pratica nel secondo tempo"