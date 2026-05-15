Denis sta con Conte: "Ha ridato speranza ai napoletani, la stagione è positiva"

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German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare anche del futuro di Antonio Conte

German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare anche del futuro di Antonio Conte: "Ha fatto un'ottima stagione, poteva fare meglio, ma ci sono stati tanti infortuni. La Champions è stata centrata, con tutta la rosa a lottare. Vedremo cosa succederà, mi auguro possa rimanere, ma si parla tanto anche di Nazionale... Ha dato al tifoso napoletano la speranza di raggiungere obiettivi che quest'anno non sono comunque stati raggiunti".

Come mai invece l'Atalanta non vuole continuare con Palladino?

"Era quello che più assomigliava a Gasperini, la Dea aveva forse bisogno di questo. Probabilmente si saranno resi conto che non ha raggiunto gli obiettivi richiesti...".

Ci racconti l'aneddoto sulla chiamata di Maradona.

"Ero appena arrivato a Napoli e dopo 2-3 mesi mi suonò il telefono, era Maradona, il ct dell'Argentina, ma misi giù perché non ci credevo. Mi ha richiamato e ho chiesto scusa, volevo mangiarmi le mani... Fu comunque una bella esperienza, quando arrivai in Nazionale mi prendevano tutti in giro".

Cosa si aspetta sulla lotta Champions?

"La Roma ha rimontato una partita difficilissima con la voglia di arrivare all'obiettivo, fino all'ultimo minuto di ogni partita non si saprà. Mi auguro i giallorossi possano avere chance, il Milan non sta giocando benissimo, lo vedo in crisi. Sono un pro-Gasperini, mi auguro possa farcela".