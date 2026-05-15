Belgio, Garcia su Lukaku: "Guarito, ma in ritardo di condizione. Per lui ho escluso Openda"

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Arrivano buone notizie per Romelu Lukaku dopo le settimane difficili vissute al Napoli. L’attaccante belga è stato inserito ufficialmente nella lista

Arrivano buone notizie per Romelu Lukaku dopo le settimane difficili vissute al Napoli. L’attaccante belga è stato inserito ufficialmente nella lista dei convocati del Belgio per il Mondiale 2026 insieme al compagno azzurro Kevin De Bruyne. Nei giorni scorsi Lukaku era rientrato in Belgio, in accordo con il Napoli, per proseguire il percorso riabilitativo a Tubeke.

Le dichiarazioni di Garcia su Lukaku

Dopo la pubblicazione della lista ufficiale da parte dei Red Devils, il ct Rudi Garcia ha fatto il punto sulle condizioni dell’ex Inter e Roma: “È guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo”. Garcia ha poi aggiunto: “Si sta già allenando qui a Tubeke per recuperare al meglio. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima”. Il commissario tecnico ha spiegato anche l’esclusione di Openda, sottolineando che il Belgio non poteva permettersi “due attaccanti fuori ritmo”.