Padovano: "Conte arriva 1° o 2°, sarà così anche quest'anno. Ed è stato penalizzato"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Michele Padovano: "In quel Pisa-Napoli pareggiai una partita memorabile, era l'unica partita in cui Maradona giocò con la maglia numero 9. Tengo quella maglietta, è un cimelio incredibile. Sono molto orgoglioso, è stato di fatto in assoluto il giocatore più forte della storia. Cosa mi viene in mente quando penso al Napoli? Ho un bellissimo ricordo della gente, dello stadio, purtroppo non sono rimasto tanto e Ranieri fece arrivare Fonseca e io preferii andare a giocare al Genoa. Com'è cambiata la storia di Napoli e Juventus? Chi paragona la nostra Juve alla attuale sbaglia. Io ho fatto due scudetti e tre anni di Champions. Era stellare. La Juve deve ricostruirsi con una nuova dirigenza e mix di calciatori giovani ed esperienza. Il Napoli è tornato in auge, perché se non fosse stato penalizzato dai tanti infortuni sarebbe stata la favorita a rivincere lo Scudetto.

Il giudizio su Antonio Conte resta positivo. O vince il campionato o arriva secondo. Conte ha una cultura sportiva, sa che contro il Pisa già retrocesso devi chiudere subito la partita. Farà la partita, i valori in campo non si discutono. Ma bisogna avere concentrazione. Conte è sempre molto concentrato, chiede sempre intensità e aggressività, vorrà trasferire questo ai ragazzi. Negli ultimi match si sono viste un po' meno. Ma il Napoli ha avuto tanti infortuni importanti per tanto tempo. Credo che cercherà di vincere entrambe le gare, ma soprattutto con il Pisa.

Il Pisa di oggi? La proprietà è solida, riconoscono gli errori commessi quest'anno. Non è bello scendere in Serie B, ma sono convinto che faranno bene. Hanno un progetto a lungo termine. C'è mix tra i Corrado e gli americani. Non sono molto innamorato dei fondi, perché guardano solo il business. Non conoscono la nostra cultura calcistica. Ma in questo caso a Pisa, gli americani stanno facendo bene. Juve e Napoli in Champions? Il destino di entrambe è nelle loro mani. Mi aspetto per entrambe sei punti nelle ultime due giornate"