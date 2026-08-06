Fabbroni: "Napoli, recupera Lucca! Ecco da chi mi aspetto di più"

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Mario Fabbroni si sofferma sull'amichevole tra Napoli e Osasuna, ma anche sulle indicazioni che sono arrivate dalla preparazione estiva.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista: "Il Napoli di oggi potrebbe provare a recuperare Lucca. Credo che sente la fiducia di Allegri. E forse l'idea di avere Lucca, accanto ad Hojlund, non è un passo indietro. Può essere un passo interessante. Lucca fa parte di quei giocatori che hanno sempre la squadra al suo servizio, dove lui ha occupato il ruolo di terminale offensivo. L'ho ritenuto debole mentalmente con il Napoli di Conte, ma se pensa di poter essere da grande squadra, convinto dei propri mezzi, probabilmente ci può stare bene in questo Napoli. Ci saranno occasioni in cui non giocherà Hojlund e Lucca dovrà dimostrare di poter essere a disposizione.

Da Giovane mi aspetto qualcosa in più. È arrivato con buone credenziali da Verona, deve tirare fuori degli attributi. Ha fatto buone partite, ma non è mai stato quel giocatore che sembrava poter essere. È costato anche 20 milioni, non poco. Deve dimostrare più di Lucca. Deve fare quel salto di qualità. Deve dimostrare di saper giocare nel campionato italiano. Altrimenti anche lui deve andare sul mercato. Il diktat di questo mercato è che il Napoli deve essere semplice a fine mercato. La situazione deve essere quella in cui sai chi gioca, sai la formazione, significa sai dove collocare giocatori senza dubbi. Il Napoli deve avere 18 calciatori certi, poi il restante della rosa deve essere composto da giovani"