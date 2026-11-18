Giuffredi premiato a Ercolano: “Sempre avuto un comportamento esemplare"

Mario Giuffredi riceve il premio per la rappresentanza e sottolinea l'importanza della fiducia dei calciatori.

Mario Giuffredi è stato tra i protagonisti della prima edizione di “Eccellenza Calcistica Italiana”, il premio dedicato alle personalità che si sono distinte nel panorama calcistico nazionale. Il noto procuratore sportivo ha ricevuto un riconoscimento nella categoria Rappresentanza, esprimendo soddisfazione per il premio e sottolineando il valore del rapporto tra agenti e calciatori. Nel corso della cerimonia, Giuffredi ha rivendicato il proprio comportamento professionale e l'impegno nella tutela dei suoi assistiti, evidenziando come la fiducia rappresenti un elemento fondamentale della sua attività.

Giuffredi: “Ho sempre tutelato i miei assistiti, la fiducia è il bene più prezioso”

Intervenuto durante la premiazione, il procuratore ha ringraziato la giuria, soffermandosi anche sulle difficoltà di ottenere riconoscimenti positivi per una categoria spesso al centro delle discussioni nel mondo del calcio: “Ringrazio la giuria. Non è mai facile rivolgere belle parole agli agenti. Io ho sempre avuto un comportamento esemplare con tutti. Ho sempre tutelato i miei assistiti. Ritengo che la fiducia sia il bene più prezioso che un calciatore ti possa dare. Spero che questo premio abbia anche un prosieguo”.