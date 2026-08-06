Favasuli-Napoli, l'ex compagno: "Se l'è meritato! Vi dico che giocatore e che persona è"

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Lorenzo Amatucci ha speso parole d'elogio per l'ex compagno ai tempi della Fiorentina, ormai a un passo dal trasferimento in azzurro.

L'imminente approdo di Costantino Favasuli al Napoli raccoglie anche l'approvazione di chi lo conosce molto bene. Intervistato da TMW, il centrocampista del Deportivo La Coruña Lorenzo Amatucci, cresciuto con lui nel settore giovanile della Fiorentina, ha elogiato il percorso dell'esterno classe 2004, sottolineando come il trasferimento in azzurro sia il giusto premio per la sua crescita. Un attestato di stima importante da parte di un ex compagno e amico.

Amatucci elogia Favasuli

Alla domanda sull'imminente passaggio di Favasuli al Napoli, Amatucci non ha nascosto la propria soddisfazione: "Sì, perché conosco bene Costa. Ha avuto una crescita impressionante, ma io l'ho sempre visto così. Prima ancora di essere un calciatore forte è un ragazzo che non ha mai mollato. Ha attraversato momenti difficili, ma è sempre rimasto concentrato e ha una mentalità incredibile. È un giocatore completo, sa attaccare nell'uno contro uno e sa difendere altrettanto bene. Si è meritato il Napoli e gli auguro davvero il meglio, perché è anche un caro amico". Una vera e propria investitura per il futuro esterno azzurro.