Fedele perplesso su Manna: "ADL ha preso un dirigente con zero esperienza"

Enrico Fedele, operatore di mercato, a Televomero ha commentato l'arrivo ormai prossimo di Giovanni Manna al Napoli: "Si facevano dei nomi, uno è Accardi, l'altro era Tare, l'altro Massara. Si pensava che ci fosse un cambiamento, in realtà il nuovo è uguale al vecchio. De Laurentiis ha preso un giovane con zero esperienza. Era alla Juve? Sì, ma come secondo dietro Giuntoli. Noi a Napoli siamo specializzati nei secondi. Io non sono prevenuto, ma Manna è giovane, ha 37 anni, è sempre stato 'vicino' a qualcuno, non ha mai guidato da solo. Questo profilo può essere utile? Questo mi domando".