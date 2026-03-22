Ferrara su De Bruyne: "Rispetto all'inizio, assetto tattico lo mette nelle migliori condizioni"

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L'ex azzurro Ciro Ferrara ha parlato di Kevin De Bruyne ai microfoni di DAZN: "Non mi viene da pensare che comunque Antonio in virtù di quelli che sono stati tantissimi infortuni a un certo punto ha dovuto cambiare assetto tattico. A inizio campionato De Bruyne faceva un pochettino più di fatica ad inserirsi in quel in quel contesto e sembra che invece proprio questo assetto tattico che ormai Antonio ha disegnato sulla squadra già da parecchio tempo, lo possa mettere secondo me nelle migliori condizioni".

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