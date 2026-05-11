Milan, momento nero. Tare ammette: "Meritiamo la contestazione per quanto fatto"

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Così il direttore sportivo del Milan Igli Tare ai microfoni di Milan TV dopo il pesante ko di ieri sera contro l'Atalanta.

"Non dobbiamo nasconderci dietro questo momento difficile, la cosa che ci aiuta è fare un'analisi con grande serenità e soprattutto stringerci tutti insieme". Così il direttore sportivo del Milan Igli Tare ai microfoni di Milan TV dopo il pesante ko di ieri sera contro l'Atalanta.

Dobbiamo analizzare bene, non c'è molto tempo per rimpiangere quello che ci è successo. Siamo ancora padroni del nostro destino, abbiamo questa possibilità e dobbiamo sfruttarla bene. La contestazione non lascia sentimenti belli, ma sono critiche meritate anche per quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime 6-7 giornate. Dobbiamo essere consapevoli del momento, mantenere la calma e lavorare con serenità. Sarà una settimana difficile, ma quello che conta è andare a Genova e prenderci i 3 punti".