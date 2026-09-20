Fiorentina, Fagioli: "Napoli forte, ma vale 3 punti come le altre! Cerchiamo un sorriso"

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Niccolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, prima della partita contro il Napoli parla dell'obiettivo di squadra e di quello personale.

Prima della sfida in programma alle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, ecco le dichiarazioni di Nicolò Fagioli ai microfoni di DAZN: "Per noi vale 3 punti come le altre partite: siamo in striscia positiva e vogliamo arrivare alla sosta con il sorriso. Arriviamo qui contro una squadra forte. Vorrei fosse una stagione importante, sia per la squadra, sia per me che ho 25 anni: i giocatori che sono qua da più tempo devono aiutare chi c'è".