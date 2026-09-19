Occasione Conte? Pastore: “Big non lo vogliono per il mercato!”, Biasin: "Il Napoli sta pagando"

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Dibattito tra Giuseppe Pastore, Fabrizio Biasin e Fernando Siani sul futuro di Antonio Conte: il precedente Napoli e le ipotesi Juventus e Milan

Il futuro di Antonio Conte accende il dibattito negli studi di Cronache di Spogliatoio. I giornalisti ed opinionisti Fabrizio Biasin, Fernando Siani e Giuseppe Pastore si sono confrontati sull’eventualità di un ritorno immediato in panchina dell’ex allenatore del Napoli, soffermandosi sui costi della sua gestione e sulle possibili tentazioni rappresentate da Juventus e Milan.

Biasin parte dalle conseguenze economiche che comporta affidarsi al tecnico salentino: “Conte ti richiede una gestione faticosa dal punto di vista economico. Il Napoli quest’anno ne sta pagando gli effetti collaterali”.

Siani pone invece l’accento sulla disponibilità dell’allenatore: “Ma un Conte libero e così voglioso di tornare, non è troppo ghiotto per una big?”.

Pastore sposta però il possibile ritorno alla prossima estate: “Per me è un discorso che si rifarà a fine stagione, non in corsa. Conte vuole il mercato, ma non sono sicuro che i club lo possano accontentare”. Secondo il giornalista, l’ostacolo non sarebbe rappresentato dalla volontà dell’ex tecnico azzurro: “Ma lui firmerebbe domani. Secondo me sono i club che non lo vogliono ora”.

Siani chiude rilanciando le ipotesi Juventus e Milan: “Però che sfida sarebbe per uno come Conte aggiustare le stagioni di Juventus e Milan?”.