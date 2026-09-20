Olivera: "Partita dura! Mastantuono? Abbiamo visto come limitarlo in allenamento"
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Mathias Olivera, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla partita contro la Fiorentina si esprime così sul match e sullo spauracchio Mastantuono.
Prima della sfida in programma alle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, ecco le dichiarazioni di Mathias Olivera ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che è una partita dura, dobbiamo stare concentrati al 100% per mettere in campo quello che abbiamo strutturato in allenamento. Mastantuono? Dobbiamo stare attenti, è un calciatore forte: in settimana, abbiamo visto come provare a limitarlo e proveremo a vincere".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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