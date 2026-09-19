Favasuli, Allegri lo accomuna a Vergara: “Vi dico le stesse cose di 15 giorni fa”

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Massimiliano Allegri ha parlato della crescita di Costantino Favasuli e Antonio Vergara alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro ha accolto con soddisfazione la prima convocazione in Nazionale di Vergara, sottolineando anche il percorso di Favasuli con l'Under 21: “Siamo molto contenti, la società deve essere contenta di averlo in nazionale, è un giocatore che s'è messo in evidenza l'anno scorso, sta crescendo ancora sul punto di vista tecnico e tattico, anche Favasuli con l'Under 21 ed è motivo di orgoglio per la società”.

Allegri: “Le responsabilità devono essere dei più anziani”

Il tecnico ha poi spiegato come intende gestire Favasuli, reduce dall'impatto positivo nelle sfide contro Arsenal e Bologna. Allegri ha scelto di accostare il suo percorso a quello già indicato per Vergara, invitando entrambi a crescere senza pressioni e lasciando ai giocatori più esperti il compito di guidare la squadra: “Credo che nessuno si aspettava un impatto così tra Arsenal e Bologna come il suo, non è una questione tecnica... alla fine tutti dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare, ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno, come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità non devono essere loro ma dei più anziani che guidano la squadra, loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri, poi hanno qualità fisiche e tecniche, ma vale per tutti”.