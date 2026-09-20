Fiorentina-Napoli, Del Genio: "No all'atteggiamento remissivo! Serve più di 1 gol per vincere"

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Paolo Del Genio presenta Fiorentina-Napoli e invita gli azzurri a giocare con attenzione, ma senza assumere un atteggiamento remissivo

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha presentato la sfida tra Fiorentina e Napoli, soffermandosi sull’atteggiamento che gli azzurri dovranno adottare al Franchi. Di seguito le sue parole:

“È una partita tosta. La Fiorentina ha giocatori bravi ed ha anche tante soluzioni dalla panchina. È una squadra che si è ritrovata dopo una partenza shock, con l’esonero di Grosso. Però è una buona squadra, con tanta qualità. Quindi il Napoli deve andare lì consapevole della sua forza, fare una partita, sì, di grande attenzione, ma senza che l’attenzione si trasformi in preoccupazione. L'attenzione è un'altra cosa. Quando l’attenzione diventa paura e quindi preoccupazione, quindi atteggiamento tattico remissivo, poi ci allontaniamo troppo dalla possibilità di fare gol. E invece la possibilità di fare gol è una possibilità che dobbiamo tenere ben presente nella nostra mente, perché è la soluzione per provare a tornare a casa con i tre punti: quella di fare forse non uno, ma forse addirittura più di un gol, perché la Fiorentina è pericolosa e quindi si presume che qualche cosa creerà”.