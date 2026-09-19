Callejon: "A Napoli facevamo gioco bellissimo! Fu straordinario anche senza aver vinto"

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José Maria Callejón presenta Fiorentina-Napoli e parla del suo passato in azzurro, del Franchi, di Politano, Favasuli e delle due squadre

José Maria Callejón, ex attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Play Sport, ha presentato Fiorentina-Napoli, una sfida dal significato particolare per il suo passato con entrambe le maglie. Lo spagnolo ha ricordato gli anni vissuti in azzurro e analizzato anche Politano, Favasuli e il momento delle due squadre.

Callejon parte dalle difficoltà della trasferta di Firenze:

"È una bella partita e il Franchi è sempre uno stadio difficile. La tifoseria spinge molto la propria squadra e per il Napoli sarà una trasferta complicata".

Poi analizza l’avvio delle due squadre:

"È vero che entrambe non hanno iniziato benissimo il campionato, però l’ultima vittoria del Napoli può dare molta fiducia in vista di questa trasferta. Sicuramente Allegri avrà lavorato molto con la squadra durante la settimana per preparare la partita nel migliore dei modi".

Sul peso del fattore Franchi aggiunge:

"Giocare al Franchi è sempre complicato, perché davanti al proprio pubblico la Fiorentina riesce spesso a esprimere un buon calcio. Con la maglia del Napoli ho segnato qualche gol lì, ma credo che sarà soprattutto una partita importante per entrambe le squadre, visto che nessuna delle due ha cominciato il campionato come avrebbe voluto. Mi auguro che venga fuori una bella gara".

Spazio quindi ai ricordi dell’esperienza napoletana:

"Sono stati sette anni meravigliosi della mia vita. A Napoli penso di aver espresso il mio miglior calcio e avevo accanto giocatori fantastici. Abbiamo fatto vedere un bellissimo gioco. È stato un peccato non riuscire a vincere tutto quello che avremmo voluto, ma per me resta un periodo straordinario".

Sul paragone con Politano spiega:

"Gioca nel ruolo in cui giocavo io, quindi da questo punto di vista sì. È mancino e ha caratteristiche diverse dalle mie, ma per posizione e modo di stare in campo possiamo dire che qualche somiglianza c’è".

All’esterno azzurro rivolge anche un consiglio:

"Sta facendo molto bene, e non soltanto adesso ma già da tanti anni. Se posso dargli un piccolo consiglio, deve continuare su questa strada, lavorare forte e bene durante la settimana. È un grandissimo giocatore e sono sicuro che avrà altre possibilità di tornare in Nazionale".

Callejon si sofferma poi sul momento della Fiorentina:

"È una situazione difficile, ma secondo me la Fiorentina ha una buona squadra e giocatori importanti. Grosso, per il periodo in cui è stato sulla panchina viola, dal mio punto di vista è stato anche un po’ sfortunato, perché penso sia un allenatore molto valido. Adesso con Vanoli speriamo che la squadra possa ripartire. La Serie A è molto difficile, ma credo che la Fiorentina possa fare bene".

Positivo anche il giudizio sull’impatto di Favasuli:

"È molto bello per il Napoli avere giocatori che iniziano così bene il campionato. Dopo tante assenze, vedere ragazzi che entrano e fanno subito bene è importante. Sicuramente un allenatore come Allegri sarà molto contento di avere queste possibilità".

Infine, il saluto alle persone e alle piazze del suo passato:

"Mando un grande saluto e un abbraccio a Rafa, per il quale ho una grandissima stima. Un abbraccio anche a tutto il pubblico della Fiorentina, a quello di Napoli e in particolare al presidente De Laurentiis".