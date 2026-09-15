Critiche post Napoli-Bologna, Del Genio: “10 palle gol a 0! I dati sono eloquenti...”

vedi letture

Paolo Del Genio analizza la vittoria del Napoli contro il Bologna e difende la prestazione degli azzurri, sottolineando le numerose occasioni create.

La vittoria contro il Bologna ha restituito un Napoli convincente anche sul piano della prestazione, secondo Paolo Del Genio. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato soprattutto la produzione offensiva degli azzurri, già evidente nel primo tempo nonostante il risultato fosse ancora fermo sullo 0-0: "Io conto, so contare fino a 4, questa già non mi sembra una cosa di poco conto. Parlo del colpo di testa di Vergara, parlo del tiro di De Bruyne, parlo del colpo di testa di De Bruyne, il colpo di spalla di Højlund e di quel tiro di Vergara deviato e parato poi da Pessina sul primo palo. Nel secondo, con i cambi, abbiamo fatto meglio, è arrivato il gol e sono arrivate altre quattro palle gol". Del Genio si sofferma poi sui dati complessivi della gara: "Una partita dove facciamo dieci palle gol e ne lasciamo zero agli avversari, siamo superiori in tutti i dati. Con i risultati si può non andare d’accordo, perché i risultati a volte nel calcio, lo sappiamo, sono bugiardi e quindi non ci facciamo condizionare dal risultato. Ma i dati, quando sono così eloquenti, è difficile andare a litigare con i dati".

Del Genio esalta Lang: "È entrato molto bene"

Tra gli aspetti positivi della sfida c'è stato anche l'ingresso di Noa Lang, che nella ripresa ha dato maggiore ampiezza e vivacità alla manovra del Napoli. Del Genio ha apprezzato in particolare l'impatto immediato dell'esterno offensivo: "Lang è entrato molto bene, dopo 20 secondi ha fatto quel tiro che a momenti non sblocca la partita, poi è un giocatore che comunque brillante lo è sempre, poi ti dà l’ampiezza".