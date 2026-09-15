Auriemma: “Mercato Napoli incomprensibile. Io avrei ceduto Lang e tenuto Rao”

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Raffaele Auriemma critica il mercato estivo del Napoli e si sofferma in particolare sulla gestione di Rao, mandato in prestito al Pisa.

Il mercato estivo del Napoli continua a far discutere. Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto a Tele A nel corso di A Tutto Napoli, ha puntato il dito in particolare sulla gestione di Emanuele Rao: "Il mercato del Napoli è stato incomprensibile. Faccio l'esempio di Rao. Quest'estate in ritiro si sentiva a suo agio, era libero mentalmente. Le giocate gli riuscivano. Era il suo contesto. Se lo prendi e lo catapulti di nuovo in Serie B da dove era venuto, secondo voi il ragazzo è contento? Qual è il vantaggio che trae un ragazzo del 2006 come Rao nel tornare in Serie B e in una squadra come il Pisa dove neanche gioca titolare? Non trae nessun vantaggio". Auriemma ritiene quindi che il prestito possa avere un effetto negativo sulla crescita del giovane: "Un ragazzo del genere, se lo dai in Serie B, lo demotivi e dai anche la sensazione che questi ragazzi sono un fastidio".

Auriemma: "Perché il Napoli non crede nei calciatori del vivaio?"

Il giornalista ha poi allargato la critica alla gestione dei giovani e alle scelte relative alla rosa: "Perché il Napoli non crede nei calciatori del vivaio? Io questo non capisco. Se vedi che questo ragazzo ha qualità, forza, corsa, sa tirare e andare al contrasto, perché lo devi dare in prestito? Tienitelo e dai via Lang, che si è capito che fa storie e il Napoli non sa gestire calciatori del genere. Si sapeva che era così. Lo avete preso che era così, l'anno scorso ha fatto così e quest'anno l'ha rifatto".