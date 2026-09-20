Live Fiorentina, Vanoli in conferenza: "Coraggio e tante occasioni contro un Napoli forte"

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Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto dalla sala conferenze dello Stadio Artemio Franchi per rispondere alle domande della stampa dopo la partita contro il Napoli. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.

Punto guadagnato o due persi?

"Ho detto di non guardare la classifica ma ciò che stiamo facendo in campo e il nostro percorso. Ringrazio i tifosi che ci hanno spunti per tutto il tempo. Da quando sono arrivato tutti si sono messi al servizio dei compagni. Il Napoli è una squadra forte: viene da uno scudetto e un secondo posto. Lo abbiamo affrontato con coraggio, nonostante degli errori su cui dobbiamo migliorare. Ma oggi ho visto la voglia di far risultato, quello che più mi rimane è la reazione andando sotto".

Cosa è mancato alla Fiorentina per vincere?

"Abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio e per ribaltarla. Paradossalmente abbiamo segnato sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto. Il primo tempo abbiamo sofferto i cambi gioco su Politano, Viery stringeva troppo la linea. Il secondo tempo Valdepenas è entrato veramente bene, questo dev'essere lo spirito. Se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano. Nazionale? mi fa piacere per i ragazzi convocati, sugli altri lavorerò sul recupero fisico di qualcuno più indietro".

Si aspettava di avere questo impatto immediato?

"Conosco l'ambiente e sono tornato con grande entusiasmo e determinazione. Ho tanta voglia di fare con questi ragazzi qualcosa di importante".

Oulai nemmeno entrato: che tipo di processo di inserimento pensa per lui?

"Il vostro difetto è che guardate i singoli, io inece devo vedere la squadra e devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra ha talento ma quando sono arrivato prendevamo tanti gol. Oulai è molto forte, l'ho paragonato a Kante, ma il francese usava più la testa. Oggi Oulai usa ancora la sua esuberanza, ma avrà un futuro importante e regalerà tanto alla Fiorentina. Mi entusiasma, così come Goncalves e Atta, ma non posso metterli tutti insieme".