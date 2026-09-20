Fiorentina, Dragusin a DAZN: “Gara difficile. Hojlund? L'ho studiato dai video"

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Dragusin analizza Fiorentina-Napoli e svela di aver studiato Hojlund attraverso i video prima della sfida.

Dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Radu Dragusin ha analizzato la prestazione dei viola ai microfoni di DAZN: “Partita difficile contro una squadra con giocatori importanti, siamo stati compatti e aggressivi. Piano piano stiamo diventando una squadra forte e tosta: dobbiamo conoscerci bene e le prestazioni stanno crescendo”.

Il difensore della Fiorentina ha poi raccontato la preparazione del duello con Rasmus Hojlund: “Ho studiato Hojlund dai video, penso ci sia stato un buon reparto difensivo oggi. Ho riguardato le sfide passate dove potevo fare di più: la squadra però si sta amalgamando e stiamo crescendo dal punto di vista difensivo. Siamo sulla strada giusta, il mister ci chiede unione che ci possa portare a fare prestazioni importanti”.