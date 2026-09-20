Fiorentina, Vanoli a Dazn: “Contro il Napoli grande personalità, potevamo anche vincere”

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Vanoli soddisfatto dopo il Napoli: elogia personalità, pubblico del Franchi e potenzialità della Fiorentina.

Dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il tecnico viola Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN: “L'ho detto ai ragazzi, ho fatto i complimenti: affrontare il Napoli in questa maniera, a volte magari sbarazzina, e con grande personalità è importante. Sappiamo di dover migliorare, ma non si poteva dir nulla in caso di vittoria: dobbiamo essere consapevoli delle nostre potenzialità. Basta vedere i tiri in porta e quelli dentro l'area, oltre ai palloni recuperati”.

Quattro punti in due partite e il Franchi ha risposto presente. “Ringrazio il pubblico, se diamo tutto per la maglia loro ci regalano tante soddisfazioni e anche punti. Come fatto oggi, all'interno della partita ce ne sonos tate diverse. Il primo tempo di Viery mi stringeva la linea, essendo un difensore centrale, quindi ho inserito Valdepenas: gli faccio i complimenti ed è entrato con lo spirito giusto. La classifica non dobbiamo guardarla, ma pensare al nostro percorso: la squadra è di talento ma che deve imparare sicuramente a lavorare l'uno con l'altro”.

Le rotazioni in attacco sono importanti? “Ho la fortuna di scegliere tra due attaccanti con caratteristiche diverse ma ugualmente importanti. Beto non ha fatto gol, ma deve stare tranquillo, arriveranno. Sarà un giocatore importante”.