Lang a DAZN: "Nessuno è contento di uscire, voglio migliorare e giocare il più possibile"

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Lang commenta Fiorentina-Napoli e ammette il disappunto per la sostituzione decisa da Allegri.

Dopo la sfida tra Fiorentina e Napoli, finita 1-1, l'attaccante azzurro Noa Lang è intevenuto ai microfoni di DAZN: "Sicuramente c'erano gli spazi per essere efficaci. Il nostro livello è alto ma bisogna migliorare in occasione delle costruzioni di fase offensive".

Sulla reazione dopo il cambio: "Non sono stato felice di uscire, credo sia una buona cosa, la decisione è del mister e l'accetto. Voglio essere utile per la squadra e giocare il più possibile, posso migliorare".