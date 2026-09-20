Live Fiorentina, Dragusin in conferenza: "Napoli con grandissimi giocatori, abbiamo corso tantissimo per fermarli”

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Dragusin commenta il pareggio col Napoli ed esalta l'impatto di Vanoli sulla Fiorentina.

Al termine della gara contro il Napoli, il difensore della Fiorentina Radu Dragusin è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Quanto sei contento della prestazione della squadra?

"Sicuramente sono contento della prestazione. La partita è stata di intensa e di qualità. Abbiamo corso tantissimo e fare tutto quello che serviva per fermare dei grandissimi avversari che il Napoli ha. Ci serve continuità, energia positiva, entusiasmo".

Cosa è cambiato con l'arrivo di Vanoli?

"Non penso sia solo il mio caso. Vanoli ha portato energia, ci chiede sempre di avere l'atteggiamento giusto, correre per il compagno. Poi è normale che sia cresciuto. Sto entrando in forma, con il Tottenham non avevo continuità".

Cosa cambia giocare con Pongracic o Ranieri?

"Mi trovo bene con entrambi. Nelle ultime gare lavoriamo meglio di linea. Per me non conta con chi gioco al fianco, so che ogni compagno farà bene perché abbiamo grande talento".

Quanto manca per vedere il 'vero' Dragusin?

"Penso di poter migliorare ancora: non sarò mai soddisfatto di quello che faccio sennò non c’è più crescita. La mia mentalità è questa. Posso dare ancora di più alla squadra”.

Il modo di difendere di Vanoli l'aiuta rispetto a come difendeva Grosso?

"Ogni gara cambia in base all’avversario. Serve tanta intensità nei duelli uno contro uno. Ecco perché bisogna stare molto attenti”.