Milinkovic-Savic a Dazn: “Occasioni create anche dalla Fiorentina. La pausa può servire”
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Milinkovic-Savic commenta il pareggio di Firenze: dalla parata decisiva al lavoro da fare durante la sosta.
Dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Vanja Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione degli azzurri al Franchi. Il portiere serbo si è soffermato in particolare su una delle parate effettuate nel corso della gara: “Sulla parata, lui è stato preparato a cercare l'angolino e ho respinto”.
Milinkovic-Savic: “Sul resto ci tocca lavorare”
L'estremo difensore del Napoli ha poi riconosciuto le occasioni create dalla squadra viola, sottolineando la necessità di sfruttare la sosta per lavorare e migliorare alcuni aspetti: “Qualche occasione l'ha creata anche la Fiorentina, sul resto ci tocca lavorare e la pausa può servire”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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