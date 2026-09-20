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Politano in conferenza: "Follia giocare a quest'ora! Occasioni? De Gea tra i migliori in campo..."
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Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.
Continuano le difficoltà nel costruire palle gol: come se lo spiega?
"Di palle gol ne abbiamo avute, De Gea è stato tra i migliori in campo. Naturalmente c'è da lavorare, questo orario in questi due mesi è una follia. E' difficile mantenere i ritmi alti con questo caldo, le squadre si sono allungate e va a influire nello spettacolo. Bisogna migliorare, ci manca quella cazzimma in più che va messa assolutamente".
Come ha preso la mancata convocazione in Nazionale?
"C'è sempre dispaicere ma è giusto che Mancini ricrei un ciclo di giovani. Noi abbiamo una certa età..."
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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