Fontana: "Gilmour ha nella testa un calcio moderno, più verticale"

L'ex azzurro Gaetano Fontana è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento di casa Napoli: "La coppia Lobotka-Gilmour funziona quando hai necessità di forzare la partita. Lo scozzese è molto interessante. Il Napoli più volte ha dimostrato la sua forza, anche dopo qualche scivolone, ora la squadra deve sentirsi al pari dell'Inter, ci sono ancora tante partite da giocare ma è giusto pensare alla vittoria. La Fiorentina ha valori importanti, qualche tempo fa ha avuto grandi risultati, probabilmente recupererà Kean, ma al di là di tutto, i viola sono difficili da affrontare, fermo restando che il Napoli è superiore se gioca come sa.

Gilmour e Lobotka? Una coppia che può esistere quando hai necessità di forzare la partita, utilizzando interpreti che sappiano lavorare nel "traffico". In questo momento il valore è impari, ma ricordiamo che il primo Lobotka ha avuto grandissime difficoltà. Gilmour è molto interessante, lo ricordo nel Brighton con De Zerbi, ha un calcio moderno in testa, più verticale e meno interditore, d'altro canto anche lo slovacco è migliorato tantissimo in Italia. Faccio un altro esempio e penso a Politano, diventato ormai un giocatore a tutta fascia, segno che Conte è entrato nella testa di tutta la squadra. Lobo è intelligente e Gilmour è abituato a giocare in un centrocampo a due. I giocatori forti non hanno problemi a coesistere.

L'attacco? Innanzitutto è sbagliato parlare di Osimhen, è andato via Kvara, Neres è infortunato dunque l'attacco è stato un po' penalizzato ma il Napoli ha i numeri per fare grandissime cose anche lì davanti e capitalizzare al meglio la mole di gioco prodotta. Juve rientrata nella lotta scudetto? Non credo, ha intrapreso un percorso in cui si è puntato sui giovani, ci vorrà un anno ancora magari, anche se la squadra non è troppo distante dalla vetta, fermo restando che la qualità di Inter, Napoli e Atalanta è più consolidata".