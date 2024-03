Foschi: "Con Calzona si è ricompattato l’ambiente, un filotto non sarà una sorpresa"

"In questo momento però, la squadra sta dando quello che deve dare".

© foto di Federico De Luca

A Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Rino Foschi, ex dirigente di Napoli e Torino: "Il Napoli è tornato a vincere per tanti motivi: sono rientrati i calciatori, la forma fisica c’è, ma la squadra era buona anche ad inizio anno. In questo momento però, la squadra sta dando quello che deve dare. Con l’arrivo di Calzona si è ricompattato l’ambiente squadra e adesso il gruppo ha capito che ha qualcosa in più da dare alla città. Non sarà una sorpresa se il Napoli farà un filotto di risultati positivi perchè la squadra c’è, doveva solo ritrovarsi. Si è sbagliato qualcosa nel recentissimo passato, adesso diventa più difficile arrivare in Champions, ma sono certo che sarà bella questa lotta.

Osimhen se ha fatto o detto qualcosa che non doveva fare l’ha fatto prima di partire per la coppa d’Africa e le conseguenze le ha subite Garcia. Tutte quelle questioni rinnovo, non rinnovo hanno portato a qualche scricchiolio. Il Napoli attuale merita un’altra classifica, non quella che ha. L’Inter è una macchina forte, ci sta che ora possa rallentare e pensare alla Champions anche perchè il campionato è ormai impossibile da perdere. I punti di vantaggio sono tanti, anche se gli avversari stanno migliorando un pò tutti. E’ proprio un bel campionato questo”.