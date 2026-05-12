Auriemma: “Conte non accetterà condizioni di ADL! Si arriverà ad una separazione bonaria”

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Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Tele A, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha analizzato il futuro di Antonio Conte

Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Tele A, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha analizzato il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi soprattutto sulle possibili strategie societarie in vista della prossima stagione. Secondo Auriemma, le differenze di vedute tra il tecnico e la dirigenza potrebbero portare a una separazione consensuale.

Le perplessità sul progetto tecnico ed economico

“Si fanno già nomi di giocatori sconosciuti che Conte non accetterebbe. Si arriverà a una separazione bonaria. Ci sono 90 milioni di riscatti da fare, la squadra è già forte e il monte ingaggi deve abbassarsi da 110 ad almeno 90 milioni. Non credo che Conte accetterà queste condizioni e Aurelio De Laurentiis è anche stanco di comprargli giocatori scelti da lui che poi, comunque, non giocano. Tra l’altro rientrano anche alcuni di quelli che lui aveva già bocciato. Ma secondo voi anche Lang, con Italiano, non avrebbe fatto qualcosa in più? Avete visto la rosa del Bologna FC 1909 con cui ha raggiunto i quarti di Europa League nonostante le cessioni…”.