Del Genio: “Tutto nelle mani di Conte! Se vuole restare, ADL non può fare altro che tenerlo”

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 parlando delle prospettive del Napoli e del futuro di Antonio Conte

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 parlando delle prospettive del Napoli e del futuro di Antonio Conte: “Voglio citare una statistica che spesso crea polemiche. Con tutte le difficoltà, Spalletti da quando è alla Juve ha 4-5 punti in più del Napoli col problema centravanti. Questo può significare tanto in proiezione futura". Del Genio ha poi invitato alla prudenza rispetto agli obiettivi della prossima stagione, evidenziando il livello delle possibili concorrenti: “Il trend è positivo con Spalletti che ora è a ridosso dell'Inter. Quindi non vorrei che ora diamo per certo che arriviamo primi o secondi, ma io vedo Gasp al secondo anno, il Como, tutte avversarie pericolosissime. Il prossimo anno la Champions la rischiamo molto”.

Il futuro di Conte

Sul destino di Antonio Conte, Del Genio ha espresso un concetto molto netto, sostenendo che la decisione finale spetti esclusivamente all’allenatore: “De Laurentiis non può sfogliare la margherita, perché se Conte dice di voler restare, che può fare De Laurentiis? Che fa, lo esonera e gli paga lo stipendio? De Laurentiis non può fare niente. Sembra un paradosso, ma il presidente non può decidere. Tutto è nelle mani di Conte, ha un contratto”.