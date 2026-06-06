Futuro Lukaku, Sosa: "Ci punterei come vice-Hojlund! Se in forma fa la differenza"

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L'ex L'ex calciatore azzurro Roberto 'El Pampa' Sosa confermerebbe Romelu Lukaku: se sta bene fisicamente, Max Allegri può puntarci

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli' ha parlato anche del futuro di Romelu Lukaku: "Allora, io ho ascoltato in questi giorni che Allegri era molto contento di vedere un Lukaku in una forma importante, nell'ultima amichevole che ha fatto con il Belgio. Lukaku se sta bene è un giocatore che in questo campionato può fare la differenza.

Dopo quello che è successo bisogna ricompattare il rapporto con i suoi compagni? Per quanto riguarda il calciatore, credo che il primo a cui vai a dare una risposta è il tuo collega: io sono convinto che se c'è stato qualche problema con Conte - quando ha detto che non lo aveva salutato - lui probabilmente con qualche calciatore si è confidato e ha parlato. È normale farlo.

Secondo me non è successo nulla nello spogliatoio, lo dico senza avere informazioni. Quindi qui andiamo all'altra parte: il giocatore se sta bene è importante, ha un anno di contratto e lo potresti perdere a zero, ma non so che valore di mercato ha Lukaku. Se tu ce l'hai al 100%, come quando è stato protagonista assoluto nell'anno dello scudetto, io ci punterei come sostituto di Hojlund. Non vedo Allegri che si possa inventare un altro calciatore da mettere punta centrale".