Gabriel Jesus-Napoli, De Bruyne: "Porterebbe qualità. È diverso da Hojlund e Lucca..."
Sei stagioni insieme con la maglia del Manchester City, tante vittorie e trofei condivisi, altrettanti i gol e gli assist che si sono scambiati. Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus: dopo la lunga avventura insieme ai Citizens, i due potrebbero ritrovarsi al Napoli, che ha nel brasiliano (ora in forza all'Arsenal) uno dei profili preferiti per rinforzare l'attacco. A parlare del tema è stato proprio KDB nell'intervista al Corriere dello Sport: di seguito le sue dichiarazioni.
Hai giocato per cinque anni con Gabriel Jesus al City: cosa potrebbe portare?
"Qualità. Qualità in attacco con la palla, nel gioco di sponda e nella manovra. Probabilmente è un profilo che non abbiamo, diverso rispetto a Rasmus o Lorenzo. Se arrivasse, potrebbe aiutarci. Anche con l’esperienza: sa come si vince. È importante, vedremo cosa accadrà".
L’ha sentito?
"No, non mi ha chiamato".
Dopo sedici anni e quattro Mondiali lascerà la nazionale belga?
"No, non credo, ma se giocherò sarà al massimo per un altro paio d’anni. Ho sentito il nuovo ct, ne parleremo: se mi vogliono ancora, mi metterò a disposizione per aiutare la squadra a crescere. Ma il mio ruolo cambierà: ho trascinato il Belgio per sedici o quattordici anni, credo sia giunto il momento di dare un contributo diverso. E poi, potrò dire lentamente grazie".
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