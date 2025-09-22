Podcast Garbo: "Chi è l'anti Napoli per lo Scudetto? Fatico a pensare sia il Milan..."

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Il Milan può essere l'antagonista del Napoli in Serie A?

"Il Milan mi è piaciuto molto, mi sembra che stia diventando sempre più squadra e in questo vedo molto merito dell'allenatore. Francamente però faccio fatica a pensare che possa essere la principale avversarsia del Napoli per lo scudetto. Il problema principale al momento è che manca ancora un vero centravanti, dato che stanno segnando tutti meno che Gimenez. Chissà che Allegri non possa tornare alla soluzione di Leao come attaccante accentrato".

La Juventus invece si ferma, con Tudor che si è lamentato dell'arbitraggio.

"Io ho guardato attentamente la situazione della Juventus e continuo a pensare che il problema al momento più che la difesa sia il centrocampo. Quando perdono la palla non inseguono l'avversario. I bianconeri finora hanno infatti preso quasi tutti gol con tiri da fuori area. È un problema di equilibrio che Tudor deve assolutamente risolvere".

Tra gli allenatori in difficoltà la situazione peggiore la sta vivendo Sarri o Pioli?

"Stamattina leggevo di Pradé che ha detto che Pioli non si tocca, però la situazione non è piacevole. I punti sono pochi e le prestazioni continuano a mancare. La Lazio però la vedo peggio perché credo che nello spogliatoio ci sia qualcosa che non va; i giocatori si mandano a quel paese in campo. Se le cose a Genova non dovessero andare bene non rimarrei stupito se Sarri facesse un passo indietro. Detto questo credo che Tavares non vedrà più il campo".