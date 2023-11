Garcia a Mediaset: “Domani non è un match-ball. Di cosa parlo con ADL? Chiedete a lui"

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sport Mediaset' alla vigilia della sfida contro l'Union Berlino

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sport Mediaset' alla vigilia della sfida contro l'Union Berlino, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Quello di domani sarà un match-ball?

"Non propriamente, anche se vinciamo e faremo di tutto per farlo non saremo qualificati matematicamente. Non dobbiamo pensare che sarà facile, perché quella di domani sarà tutto tranne che una gara facile. In Champions non ci sono gare facili, ancor meno contro avversarie che arrivano da uno dei cinque campionati maggiori. Abbiamo vinto 1-0 a Berlino in una gara difficile, il Real Madrid ha vinto lì in pieno recupero. Noi dobbiamo non solo rispettare quest'avversario, ma giocare ai nostri livelli più alti".

Quanto le sta piacendo questo processo di costruzione?

"Vincendo la squadra migliora. Ci sono ancora cose da migliorare, ma la cosa importante è che i giocatori lavorino bene, con intensità, e siano pronti sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo essere pronti dal primo minuto".

Raspadori imprescindibile?

"Ho allenato il Napoli 14 volte e lui è sempre stato protagonista, o dall'inizio o in corsa"

C'è un problema Maradona?

"Dobbiamo fare in modo che il nostro stadio torni un punto di forza per noi, domani faremo di tutto per invertire questa statistica".

Di cosa parla con De Laurentiis?

"Meglio farla al presidente la domanda... Il problema è che oggi non c'è (ride, ndr)".