"Quando tornano questi due si rimette tutto a posto", Sabatini svela un messaggio di Allegri

TuttoNapoli.net

Oggi alle 19:00 Le Interviste di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Sandro Sabatini racconta un messaggio ricevuto da Allegri e affronta il futuro societario del Napoli, tra Rizzetta, Aponte e le possibili intenzioni di De Laurentiis.