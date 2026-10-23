"Quando tornano questi due si rimette tutto a posto", Sabatini svela un messaggio di Allegri
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Sandro Sabatini racconta un messaggio ricevuto da Allegri e affronta il futuro societario del Napoli, tra Rizzetta, Aponte e le possibili intenzioni di De Laurentiis.
Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Marte durante "Siamo Tutti Allenatori", ha parlato del momento del Napoli e svelato un messaggio ricevuto direttamente da Massimiliano Allegri: "L'ultimo messaggio che mi ha mandato è che 'quando tornano Anguissa e McTominay in condizione si rimette tutto a posto'". Il giornalista ha poi commentato la posizione dell'allenatore: "Oggi Allegri racchiude tutti i momenti negativi, la rabbia dei tifosi è indirizzata su Allegri e questo a De Laurentiis fa tenerezza, ma lo rende tranquillo e quindi ripaga con dichiarazioni al miele. Venezia-Napoli? Gli azzurri hanno creato 29 tiri e sbagliato un rigore, se continui così fai fatica a perdere".
Sabatini: "De Laurentiis sta prendendo in considerazione l'ipotesi di cedere il Napoli"Spazio anche al futuro societario: "De Laurentiis sta prendendo in considerazione l'ipotesi di cedere il Napoli per una questione di età, come fecero Berlusconi e Moratti. Secondo me i tifosi del Napoli si auspicano la cessione del Napoli a Matt Rizzetta". Su Aponte ha aggiunto: "Non lo conosco, la realtà è che il patron di MSC so che è molto innamorato del Napoli. I due hanno già un ottimo rapporto, ma qui si gioca tutto sulla richiesta di De Laurentiis che sembra abbia fatto trapelare cifre coi soldi del Monopoli. Un giorno il Napoli vale 1,3 miliardi, un giorno 3,5, mi sembra ci sia un po' di simpatica confusione"
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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