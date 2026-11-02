Pazzini difende Lucca: "Mi è piaciuto, ha fatto una buona gara e non era facile!"

Giampaolo Pazzini analizza Juventus-Napoli: promuove la prestazione di Lorenzo Lucca, boccia McTominay e sottolinea le troppe sconfitte degli azzurri.

Giampaolo Pazzini ha analizzato la sfida tra Juventus e Napoli, sottolineando soprattutto la paura mostrata dalle due squadre nella prima parte della gara. Secondo l'ex attaccante, gli azzurri hanno fatto qualcosa in più nel primo tempo, senza però riuscire a dare continuità alla propria prestazione. Positivo, invece, il giudizio su Lorenzo Lucca, chiamato all'ultimo momento a sostituire Rasmus Hojlund.

Pazzini: "Mi è piaciuto Lucca, McTominay non ha fatto bene"

Intervenuto a Pressing, sui canali Mediaset, Pazzini ha dichiarato: "Due squadre molto impaurite, più attente a non subire che a creare, poi dal gol in poi cambia l'attitudine ed il linguaggio del corpo. Nel calcio di oggi la testa fa tanto. Il Napoli forse ha fatto qualcosa in più nel primo tempo, ma non ha avuto continuità. Mi è piaciuto Lucca, non era facile sostituire Hojlund, ha fatto una buona partita, mentre non ha fatto bene McTominay. In queste prime 10 giornate 4 sconfitte sono troppe per il Napoli".