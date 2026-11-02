Trevisani punge Pellegatti-Sabatini: "Fate i bravi, Allegri ha i punti del Genoa dopo 160 in 2 anni!"
Si accende lo studio di Pressing durante il dibattito sulle possibilità del Milan di vincere lo scudetto. A scatenare la discussione è il paragone con Massimiliano Allegri, tirato in ballo da Carlo Pellegatti mentre Riccardo Trevisani difende la posizione del nuovo tecnico rossonero: "Si chiede di vincere ad un allenatore arrivato l'altro ieri, che non conosce la lingua, non conosce i giocatori. Il Milan ha vinto un solo Scudetto negli ultimi 15 anni, scordatevi il Milan delle Champions". Pellegatti replica: "Se Allegri dice bisogna andare tra le prime 4, si dice che non va bene...".
Trevisani: "Non tirare in ballo Allegri stasera perché non conviene a nessuno"
A quel punto Riccardo Trevisani alza i toni: "Il Milan senza coppe è riuscito a non arrivarci, non tirare in ballo Allegri stasera perché non conviene a nessuno. Fate i bravi. Stasera proprio, fate i bravi. Ha i punti del Cagliari e del Genoa con un Napoli che ha fatto 160 punti in due anni. Non parlate di Allegri, non gli fate un regalo stasera".
Interviene a quel punto Sandro Sabatini: "Facciamo il confronto anche con altri allenatori allora, io sono sereno e non mi sovrappongo. Non ti ho mai sentito dire che la Lazio pure non faceva le coppe ed ora è prima, non hai mai detto che è colpa di Sarri. Quello che ti garba a te...". Trevisani ribatte: "Magari è merito di Gattuso ora. Allegri ha fatto quinto, una roba fallimentare e dite che Amorim deve vincere adesso? Dopo che non ha fatto un pareggio col Cagliari per arrivare quarto". Pellegatti prova a chiudere: "Nominare Allegri è come la cryptonite per Superman. L'ho citato, ma non mi pare di aver detto più bravo o meno bravo". Ma Trevisani insiste: "Sì, ma c'è una narrazione finta, c'è bisogno che qualcuno dica le cose come stanno".
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