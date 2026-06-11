Del Genio: "Il -6 tra le due stagioni di Conte può essere spiegato così"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 4-4-2, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quali sono state le differenze tra l'anno dello Scudetto e quello del secondo posto di Conte? Il Napoli ha fatto sei punti in meno, ma ne avesse fatti sei in più comunque non sarebbero bastati per lo Scudetot. Le differenze principalmente sono state due. La prima è che l'Inter ha fatto molto meglio rispetto alla stagione precedente. La seconda è legata ai numeri della difesa.

Dal punto di vista offensivo le cose non sono cambiate molto, anche stando a vedere i dati che ci sono stati legati ai gol, agli xG, ai numeri degli attaccanti in generale. Ma il Napoli ha preso molti gol in più rispetto all'anno dello Scudetto. Ne ha presi molti di più perché ha difeso peggio o perché sono mancati per tanto tempo i perni della difesa? Secondo me più la seconda, quindi non do colpe a Conte, ma gli infortuni hanno inciso parecchio sulla fase difensiva".