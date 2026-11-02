Del Genio: "Solito difetto difensivo e solo 1 tiro in porta. E Landucci scarica..."

Juventus-Napoli, l'analisi di Paolo Del Genio dopo la sconfitta per 2-0

Il Napoli perde sul campo della Juventus di Luciano Spalletti e si allontana anche dalle posizioni europee. Una gara disastrosa, soprattutto nel secondo tempo, chiudendo con un solo tiro in porta, quello di Lucca ad inizio partita. Di seguito l'analisi dell'operato di Max Allegri da parte del giornalista Paolo Del Genio: "Allegri? Il giudizio deve andare anche al di là della partita di stasera in cui comunque non ha trovato contromosse quando la Juve ha cambiato e pure Spalletti non credo meriti un voto granché perché loro sono in grande difficoltà, ma in generale troppo poco.

"Il Napoli è stato nullo offensivamente"

"Siamo al nulla offensivo contro una Juventus così in difficoltà e non c’è uscita di De Bruyne o assenza Hojlund che tenga come alibi. Glieli possiamo dare tutti, ma non tirare per 70 minuti in porta significa che hai difetti nella manovra e poi il difetto in fase difensiva sulla linea. Landucci ha detto che loro chiedono di uscire ma loro scappano dietro, ma mettetevi d’accordo, la colpa non sarà certamente mia. Se la squadra fa una cosa diversa… quella cosa non mi pare granché se non uno scaricare le responsabilità", le parole di Del Genio nel post-partita di Canale 8.