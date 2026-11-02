Pedullà: "Numeri orribili, stagione pericolosa! Lasciamo stare gli infortuni..."

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato sul suo canale Youtube la gara di ieri di Torino con il ko del Napoli contro la Juventus: "Questa partita della paura lascia traccia. La Juve vince, il Napoli nelle tenebre con numeri orrendi. Nel primo tempo Alajbegovic è stato l’unico già nel primo tempo che ha tentato qualcosa, seppur in una gara confusa, ma non poteva essere una bella squadra tra due squadre che erano a 14 punti e senza serenità. La gara sembrava difficile da stappare, l’ha fatto lui con una prodezza. Ancora infortuni, McKennie, De Bruyne, Di Lorenzo, il Napoli ha avuto l’occasione con Lucca tra i meno peggio ma la Juve era nervosa, larga, lunga, solo episodi come il palo ma si capiva la difficoltà. Nel secondo tempo si attendeva un episodio. Il Napoli ne esce male, davanti corrono tutte nella lotta al quarto posto e con questa vittoria la Juve va a 6 punti dal Como, due partite, il Napoli a 9, ha perso 4 partite su 10 come l’Atalanta, siamo a livelli record.

Capisco l’immagine sconsolata di Allegri, non entro nei soliti meccanismi che Allegri ha vinto ed il rispetto, ma parliamo del presente ed i numeri sono orribili. Lasciamo perdere gli infortuni che quasi tutti hanno avuto ma dovevi avere almeno 6-7 punti in più. Pensate alla Lazio a quota 28, è un -14 dal primo posto che è sconvolgente. Ora c’è una gara forse decisiva col Porto, sei in situazioni che si verificano a marzo aprile. Ma siamo ad inizio novembre ed è preoccupante perché si sta prendendo una piega pericolosa. Al primo episodio la partita ha preso la via della Juventus che respira anche se non basta. I numeri del Napoli sono impietosi, le altre corrono e tu perdi ancora, sei nella mediocrità e la gara con la Lazio è fondamentale per andare alla sosta col minimo sindacale".