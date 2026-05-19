Giaccherini: "Conte sarebbe ideale per la Nazionale italiana"

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L'ex centrocampista Emanuele Giaccherini, oggi commentatore televisivo del calcio per l'emittente DAZN, è stato intervistato dall'edizione di oggi de La Stampa. E, da ex Juventus, si concentra perlopiù sui problemi di casa bianconera, emersi con forza dopo lo 0-2 incassato domenica a domicilio dalla Fiorentina.

"Spalletti? Parole stonate, non le condivido. Alla Juventus l'ambizione è sempre guardare in alto, non è possibile accontentarsi. Una figura come Chiellini basta e avanza, sa cosa dire alla squadra. E Spalletti non può essere messo in discussione, servono però dei trascinatori Necessario cambiare mentalità per investire sui nostri ragazzi con più pazienza e fiducia, anziché acquistare tanti stranieri assecondando le speculazioni tra dirigenti e procuratori". E chiude indicando il suo nome per il nuovo Ct: "Non so cosa farà Conte, ma sarebbe l'ideale".