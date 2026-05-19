Sarri-Napoli, Marolda: "Perfetto nell'anno del centenario per rapporto con città"

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Se giudichiamo la conquista della zona Champions allora do 7 al Napoli, ma la valutazione della stagione va fatta su più parametri, come ad esempio l’Europa, il bilancio, il gioco e la gestione. Noi diamo 7 per la qualificazione in Champions, ma dobbiamo fare il parametro anche con gli altri e quindi la cosa cambia”.

“Conte? Il discorso è molto semplice, come fatto temporale Conte ha detto che ha parlato con il presidente, ma ha sempre detto il contrario. Se ha parlato un mese fa con il presidente e nessuno ha detto Conte resta, nessuno ha dato questo segnale alla squadra. Sono aumentati i contatti con altri allenatori, la decisione è presa e Conte andrà via. Mi sono preso un 10 % di percentuali di permanenza perchè alla fine non si può mai sapere. De Laurentiis ha già contattato altri tecnici per sondare il terreno per il sostituto”.

"Sarri? E’ l’anno del centenario e il Napoli non può rischiare un allenatore che non ha presa sul pubblico, con Sarri hai un gioco ed il nome per un centenario. Pensare che Sarri torna a Napoli avendo la capacità di riproporre quel gioco è una cosa improponibile".