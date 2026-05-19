Gifuni: "Con Conte solo Alisson ha aumentato il valore. Hojlund? Attaccante ideale per Sarri”
Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “La settimana scorsa ho dato 7.5 al Napoli ed ora invece vedo che tutti con la certezza parlano di una stagione positiva, ma tribolata e che poteva andare meglio, ma comunque ottima”.
Sulle strutture: “Sono dettagli che sono molto importanti per la stagione e che potrebbero non essere la dimensione di Conte, penso ad una palestra o una sala massaggi, cose che sembrano ininfluenti, strutture non solo a lungo termine ma anche più spicciole che potrebbero tornare utili”.
Su Conte: “Oggi hanno parlato anche di un presunto anno sabbatico, io penso che De Laurentiis e Conte avevano già parlato un mese fa. Con Conte bisogna usare molta cautela, anche l’anno scorso si parlava di addio e poi in tre giorni cambiò tutti. Gli elementi sono due, bisogna capire se Conte ha accettato l’abbassamento del monte ingaggi e l’arrivo di giocatori incognite. Riporto il collega Marco Azzi che ha detto che Conte ha forzato molto quest’anno e quindi ha creato dei veleni che dovranno essere purificati. Si parla di addio di Conte come di una possibile liberazione a Castel Volturno. Lui lascerebbe un Napoli depresso, solo Alisson è aumentato di valore. Il 90 % della rosa non è cresciuto ma anzi c’è un decremento con giocatori come Anguissa, Beukema, Olivera sono calati, sono calati quasi tutti i giocatori. Se do 7.5 alla stagione del Napoli devo dire come stanno le cose da altri punti di vista”.
Sostituti di Conte? “Tra i sondaggi fatti dal Napoli vanno inseriti Farioli, Simone Inzaghi e ancora Maresca. Se arriva Sarri penso ad Hojlund e con Sarri le cose cambierebbero; Sarri cerca sempre una punta alla Icardi ed io credo che quindi Hojlund sia ideale per lui”.
Su Hojlund: “Nonostante tutto ha fatto 11 gol e 8 assist, sono 19 bonus, contro il Bologna ha servito l’assist al Bologna ma in generale si è trasformato molto negli ultimi 7 mesi. Per me ieri e contro il Bologna era da 7.5-8, ha imparato molto bene a fare quello come Lukaku, ora lui sa fare sia l’Higuain ed il Lukaku, è diventato più completo”.
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