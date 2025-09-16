Gifuni si sbilancia: “Hojlund diventerà più forte di Higuain e tra i primi 5 in Europa!”

vedi letture

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Non ce ne voglia Lukaku ma il Napoli con Hojlund ha trovato un attaccante con la A maiuscola ed il Napoli ha completato la squadra e la manovra offensiva azzurra da oggi è quasi perfetta. Hojlund a 22 anni diventerà più forte di Higuain e diventerà tra i primi 5 più forti in Europa.

Da napoletano mi accontento di una poltrona per uno, nessuno ha il gioco, la solidità e l’esperienza del Napoli, nessuno ha una rosa come il Napoli che è stata costruita in maniera perfetta. Possiamo fare complimenti alla società perchè è una vera macchina perfetta.

Valore rose serie A? Il Napoli ha sovvertito il valore delle rose e del monte ingaggi, vincendo non al primo posto.

Primo Napoli, secondo Milan terza Juve e quarta Inter che se la gioca fino alla fine con la Roma. L’Inter ha un problema negli scontri diretti mentre il Napoli ha questi come punto di forza.

Hojlund? Mi ricorda molto Cavani ma è molto più tecnico. E’ più forte di Higuain che arrivò a 26 anni mentre lui ora ha soli 22 anni. Chiarisco che dico può diventare più forte di Higuain, Hojlund è stato pagato a 20 anni 80 milioni dallo United, io lo celebro e per me farà la differenza. Parliamo di un attaccante associativo e che detta il passaggio, è un giocatore che ti dà una varietà di soluzioni che non ti dava più nessuno. Anche i tifosi del Manchester United si chiedono cosa succede e perchè i giocatori che vanno via e arrivano a Napoli”.