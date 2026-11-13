Giuffredi si gode i fratelli Esposito: "Vi dico altri 2 in rampa di lancio", e sono del Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore sportivo. Parlando di alcuni suoi assistiti, come i fratelli Esposito che si stanno mettendo in mostra con la Nazionale di Mancini, l'agente ha fatto altri nomi di giocatori suoi assistiti di cui si sentirà tanto parlare in futuro.

Giuffredi cita due giocatori del Napoli

"Qual è il prossimo che la mia scuderia ha in rampa di lancio? Te ne dico due. Quando dico le cose ci metto la faccia e vado anche controcorrente. Dico Favasuli e Marianucci. Per me Marianucci può arrivare in Nazionale, è un difensore di grandissimo livello. Ha qualcosa in più rispetto a tanti altri. Se migliora nell'attenzione, diventa di grande livello. Favasuli lo diamo per scontato, perché è partito bene".