Sabatini su De Bruyne: "Allegri stravede per lui. Via solo per questa cifra"

Si fanno sempre più insistenti le voci sul Psv interessato a De Bruyne del Napoli. Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato nel corso di Siamo Tutti Allenatori, in diretta su Radio Marte: “Allegri stravede per De Bruyne per le sue qualità tecniche. Per Allegri il calciatore vede giocate che nessuno vede. Però è anche vero che De Bruyne, nello spogliatoio, non è un beniamino. Se il Napoli deve inseguire un posto in Champions se poi vendi De Bruyne devi sostituirlo. De Bruyne va ceduto ad un prezzo, non deve partire per pochi euro. Il Napoli risparmierebbe circa 5 mln lordi in sei mesi, ma se il PSV pensa di prenderlo a poco l’affare non si farà. Se poi il PSV offrisse una buona cifra o un calciatore in cambio allora sì. E’ difficile prendere poi un sostituto all’altezza di De Bruyne. Il prezzo del cartellino? Per me oggi vale massimo 10 milioni”.

“Quest’anno De Bruyne ha già segnato gli stessi goal che ha segnato in tutta la scorsa stagione. Se il Napoli perdesse De Bruyne perderebbe tantissimo, a meno che non si abbia già un nome pronto per sostituirlo. Ipotesi rinnovo? Dipende, con questi chiari di luna non me l’aspetto. Anguissa? Diverso il suo discorso. De Bruyne quest’anno ha dato più segnali di Anguissa che ha fatto molte partite sottotono. Per Anguissa penso che se arrivasse un’offerta a gennaio il Napoli lo cederebbe senza problemi. De Bruyne è un giocatore che ancora può fare la differenza”.