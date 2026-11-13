Investimenti a gennaio? Alvino svela strategia del club: “Solo in un caso 3 colpi di peso…”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Teleclub svelando quelle che sono le strategie del club per gennaio sul mercato: "Il mercato di gennaio del Napoli lo farà la classifica. Mi spiego meglio, lo farà il ds Manna ma perché dico della classifica, perché per tutto quello che sta succedendo il mercato promette di trasformarsi in un vero e proprio rebus strategico. C'è chi invoca la rivoluzione e chi parla di pochi innesti, quelli giusti per posticipare la rivoluzione estiva. La verità è che tutto dipenderà dalla classifica a gennaio. Il Napoli non compra per filosofia ma per necessità e quindi se sarà aggrappato al treno Europa allora investirà e comprerà di 2-3 innesti capaci di dare qualità alla rosa".

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