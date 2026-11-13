Vocalelli: "Napoli, 9-10 punti si recuperano: siamo a un terzo della stagione"

Napoli, Vocalelli: “I risultati fanno le discussioni”. Elogi a Vergara, che nel Napoli “deve trovare la collocazione ideale”, e fiducia in De Bruyne come uomo guida

Alessandro Vocalelli ha commentato la vittoria dell’Italia sulla Francia, soffermandosi sulla prova di Vergara e sul momento del Napoli. Il giornalista ha elogiato la Nazionale di Mancini e ha poi allargato il discorso agli azzurri di Allegri, tra la crisi di risultati e il ruolo di De Bruyne.

“Una bella Italia, soprattutto sul piano mentale”

Intervenuto a Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Vocalelli ha detto: “Ieri ho visto una bella Italia e mi è piaciuta molto sul piano tecnico, ma soprattutto l’ho apprezzata dal punto di vista mentale. È stata umile e determinata contro i francesi che invece hanno fatto sfoggio di presunzione”. Ha poi lodato Mancini, che ha “un fiuto particolare per i giovani”, citando Kayode. Su Vergara: “Ha grandi qualità e un temperamento che ieri l’ha portato a resistere a 4-5 contrasti consecutivi. Anche nel Napoli deve trovare la collocazione ideale”.

“I risultati fanno le discussioni”

Sul Napoli, Vocalelli resta ottimista: “Continuo a pensare che sia una squadra forte, ha vissuto un po’ di contraddizioni ed ha pagato gli infortuni”. Il messaggio è di equilibrio: “I risultati fanno le discussioni, non sono mai le discussioni a fare risultati”. E ancora: “9-10 punti si possono recuperare, non siamo neanche ad un terzo della stagione”. Infine De Bruyne: “Quest’anno Allegri gli ha ritagliato un nuovo ruolo e mi aspetto che possa essere un uomo guida per il Napoli”.