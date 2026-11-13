Bruscolotti da brividi: "La mia prima conversazione con Maradona"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Un'intervista da brividi con diversi passaggi interessanti sul suo rapporto con Maradona.

Bruscolotti, perchè non se n'è mai andato?

"Potevo andare altrove. Ma mi domandavo: perchè il Napoli non può vincere? C'eravamo andati vicini un paio di volte e io volevo riuscirci qui. Alla fine ho avuto ragione ad aspettare".

E quel soprannome, "Palo 'e fierro", quanto lo sentiva suo?

"Me lo diedero i tifosi. Ero duro, ruvido, ma non cattivo. Quando arrivava un avversario, cercavo di fermarlo. Era il mio mestiere. Ho affrontato grandi campioni, da Riva a Platini, ma non mi sono mai tirato indietro".

Nel 1984 arriva un campione che diventa suo compagno. Come conosce Maradona?

"Io e mia moglie Mary eravamo in vacanza quando lo presentarono. Appena tornato, andai a trovarlo in albergo. Ero il capitano, volevo spiegargli Napoli, la gente, come si viveva. Passammo ore a parlare. Era raggiante: si vedeva che aveva scelto questa città con convinzione".

Due anni dopo gli consegna la fascia. Non dev'essere facile, per un capitano.

"Per me era giusto. Gli chiesi: "Sono andato vicino allo scudetto, mi restano pochi anni, fammi chiudere la carriera con quel titolo". Mi rispose: "Sono venuto per vincere qui. Prima che tu smetta, vinceremo". E mantenne la promessa"