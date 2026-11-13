Trotta: "Ho una convinzione su De Bruyne e Vergara"

Napoli, Trotta: perché i giocatori rendono in Nazionale e meno a Napoli? Vergara “è forte”, De Bruyne può restare fino a fine stagione

Il Napoli deve interrogarsi sul rendimento dei suoi giocatori in Nazionale. Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juventus, ha confrontato le prestazioni degli azzurri con le rispettive selezioni e quelle in campionato, partendo da Vergara. Poi ha dato la sua lettura sul futuro di De Bruyne.

Perché in Nazionale rendono di più

Intervenuto a 1 Football Club, su 1 Station Radio, Trotta ha detto che il tema andrebbe affrontato dagli stessi giocatori e dal club: “Bisognerebbe chiedersi come mai i nostri calciatori, quando vanno in Nazionale, riescono a esprimersi così bene, mentre poi, una volta tornati a Napoli, non riescono sempre a dimostrare il loro reale valore”. Una delle cause, a suo avviso, può essere il modo di giocare: “Credo che possa dipendere anche dal sistema di gioco, che magari non li facilita”. Su Vergara è netto: “Ormai sappiamo che è un giocatore forte: per me lo è sempre stato e sono convinto che continuerà a crescere”.

De Bruyne, restare fino a giugno

Sul belga, Trotta ridimensiona le voci. Le parole del ct belga sul PSV le legge come una valutazione, non come una volontà del giocatore di partire, mentre sull’intervista della moglie dice di non sapere quanto rispecchi la realtà e ricorda che “a Napoli non si stia semplicemente bene: si sta benissimo”. Se De Bruyne non si sentisse più a suo agio, ammette, la soluzione migliore sarebbe lasciarlo andare. Ma la sua idea è un’altra: “Penso che possa restare fino al termine del campionato e dare ancora una mano al Napoli. Successivamente, credo che le strade possano anche separarsi”.