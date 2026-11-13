De Bruyne-Psv, Del Genio: "Non migliori cedendo il migliore finora! E su Allegri…”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della notizia del Psv interessato a De Bruyne per gennaio: "Giusto cedere De Bruyne? No e dipende. No perché a livello tecnico e di quello che ci ha detto il campo è stato il migliore giocatore del Napoli. Per migliorare non si parte dal far partire il migliore, non per la storia o il nome ma per il rendimento attuale. Dipende però perché le situazioni vanno conosciute da dentro, bisogna capire anche i suoi pensieri e magari si può cambiare idea. Il no però è tecnico.

Un allenatore può aggiornarsi? In che modo ad esempio l’ha fatto Gattuso? Bisogna vedere allenamenti di chi fa qualcosa di nuovo, tutto ciò che vediamo in campo arriva tramite allenamenti ed esercizi propedeutici per ottenere quell’aspetto. Gattuso poi non lo so, l’ha detto lui, su Allegri questa stagione ha fatto belle cose mettendo sotto squadre forti a tratti, pressando alto, ma credo che lui pur sapendo fare anche altre cose più vicino al calcio che vince oggi, ma il retaggio del vecchio calcio con cui ha vinto, abbassandosi, speculativo appena va in vantaggio, pure quando parla dice sempre di non prendere gol. Più che aggiornarsi deve togliersi queste preoccupazioni di prendere un gol in contropiede”.